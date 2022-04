Chaitra Purnima 2022- चैत्र पूर्णिमा के 5 उपाय, जो बना सकता है आपको भी धनवान

First Purnima of hindu calander 2079 हिंदू कैलेंडर में हर माह की अंतिम तिथि के पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु सहित मां लक्ष्मी की पूजा के लिए विशेष माना जाता है।

First Purnima of hindu calander : हिंदू कलैंडर में माह का आखिरी दिन पूर्णिमा माना जाता है। ऐसे में जहां ये दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा के लिए विशेष माना गया है। जिसके चलते इस दिन जहां कई जगह सत्यनाराण की पूजा की जाती है तो वहीं ये भी माना जाता है इसी दिन मां लक्ष्मी की विधि-विधान के साथ पूजा करने और व्रत आदि करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में हिंदू कैलेंडर का पहला माह यानि चैत्र शनिवार,16 अप्रैल को है और इसी दिन चैत्र पूर्णिमा भी रहेगी।

Chaitra Purnima 2022 / First Purnima of hindu calander 2079

चैत्र पूर्णिमा 2022 तिथि और शुभ मुहूर्त (Chaitra Purnima 2022 Date And Shubh Muhurat)

चैत्र पूर्णिमा तिथि: शनिवार, 16 अप्रैल 2022

पूर्णिमा पर चांद का समय: शनिवार,16 अप्रैल 6:27 PM

पूर्णिमा तिथि प्रारंभ: शनिवार,16 अप्रैल, 2:25 AM

पूर्णिमा तिथि समापन: रविवार,17 अप्रैल 12:24 AM