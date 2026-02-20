बंधनों में नहीं उलझें, भगवान की भक्ति ही मुक्ति का मार्ग

उन्होंने कहा कि भगवान की भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। सांसारिक बंधनों में उलझने से व्यक्ति को दुःख सहना पड़ता है, जबकि ईश्वर भक्ति से दुःख दूर होकर सुख और संतोष की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि आज के समय में धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए समाज को संगठित रहने की आवश्यकता है।