Happy Lohri 2025: लोहड़ी के त्योहार पर अपनों को ऐसे दिन शुभकामनाएं, यहां से जानें

लोहड़ी मकर संक्रांति एक दिन पहले मनाया जाता है और नई फसल, खुशहाली और पारिवारिक एकता का प्रतीक है। इस दिन लोग आग के चारों ओर घूमकर गीत गाते हैं, तिल, गुड़, मूंगफली और रेवड़ी का प्रसाद चढ़ाते हैं और खुशियों का आदान-प्रदान करते हैं।

ऐसे भेजें शुभकामनाएं (send best wishes like this) लोहड़ी के मौके पर अपनों को शुभकामनाएं भेजना इस त्योहार को और भी खास बना देता है। यहां से कुछ आसान जानें। अपने फोन से दें शुभकामनाएं (Give good wishes from your phone) आज के डिजिटल युग में आप सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए रंग-बिरंगे लोहड़ी ग्रीटिंग्स भेज सकते हैं। जिसमें आप उनको अच्छे विचार भेज सकते हैं। धार्म के मार्ग पर चलने और बुरी चीजों से बचने की सलाह भी दे सकते हैं।

तिल की मिठास और गुड़ की मिठास के साथ, आप अपनों को उनके जीवन में हमेशा सूर्य देव की तरह प्रकाशवान रहने की शुभकामानएं दे सकते हैं। आपकी जिंदगी में लोहड़ी नई ऊर्जा की किरण लेकर के आए। शुभ लोहड़ी

इस दिन खास उपहार भी दे सकते हैं (You can also give special gifts on this day) आप अपने प्रियजनों को तिल-गुड़ की मिठाई, रेवड़ी, ड्राई फ्रूट्स और अन्य खास उपहार देकर शुभकामनाएं दे सकते हैं। पर्सनलाइज्ड नोट्स जोड़ने से ये और खास बन जाता है।

अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद का वीडियो संदेश रिकॉर्ड करना। अपनी भाषा और अंदाज में उन्हें लोहड़ी की शुभकामनाएं दें। पारंपरिक तरीके अपनाएं (adopt traditional methods) यदि आप अपने परिवार या दोस्तों के पास हैं, तो उन्हें आमने-सामने बधाई दें और त्योहार की रोशनी को साथ मिलकर मनाएं।

पारंपरिक भांगड़ा और गिद्दा: लोहड़ी के त्योहार नृत्य करना और पारंपरिक लोकगीत गाना आम बात है। लोहड़ी की पूजा: आग में तिल, मूंगफली और गुड़ अर्पित कर सुख-समृद्धि की कामना की जाती है।

खास पकवान: सरसों का साग, मक्के की रोटी, तिल और गुड़ से बनी मिठाइयां लोहड़ी के खाने को और खास बनाते हैं। लोहड़ी का पर्व आपके जीवन में सुख-समृद्धि और नई ऊर्जा लाए। अपनों को शुभकामनाएं देकर इस त्योहार को और खास बनाएं।