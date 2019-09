पितृपक्ष 2019 : जानें कौन हैं पितर पूर्वज और किनका श्राद्ध करना ही चाहिए

Pitrupaksha 2019: Know who are the ancestors of ancestors and whose shraddha must be performed - पितृपक्ष 2019 : पूर्णिमा से ही शुरु होकर आश्विन मास की अमावस्या तिथि तक कुल सोलह दिन पिंडदान, तर्पण, दान पुण्य आदि कर्म श्रद्धा भाव से किया जाता है। जानें हमारे पितर कौन-कौन है और किनका हमें श्राद्ध करना ही चाहिए।