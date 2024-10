Dates Benefits : पोषक तत्वों से भरपूर खजूर खाने के क्या है फायदे, जानिए आप भी

क्या है खजूर खाने के फायदे : What are the benefits of eating dates प्राकृतिक स्वीटनर खजूर (Dates Benefits) की मिठास के चलते इसे विभिन्न मिठाइयों, जैसे डेजर्ट, केक और कुकीज में शामिल किया जा सकता है। यह एक प्राकृतिक मिठास प्रदान करता है, जो न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि चीनी के हानिकारक प्रभावों से भी बचाता है।

यह भी पढ़ें ज्यादा प्यास और बार – बार पेशाब आना हो सकते हैं डायबिटीज के लक्षण पाचन सही रहता है खजूर, (Dates Benefits) जो फाइबर से समृद्ध है, पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाता है और आंतों की गतिविधियों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। Dates Benefits : लेबर में मददगार खजूर ऑक्सीटॉसिन रिसेप्टर्स पर प्रभाव डालते हैं, जिससे मांसपेशियां ऑक्सीटॉसिन के प्रति अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करती हैं। इसके परिणामस्वरूप सर्विक्स में नरमी आती है और संकुचन में सहायता मिलती है। ये लेबर के प्रारंभिक चरण की अवधि को कम करने में सहायक होते हैं, जिससे प्रसव जल्दी हो सकता है। खजूर, () जो फाइबर से समृद्ध है, पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाता है और आंतों की गतिविधियों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है।खजूर ऑक्सीटॉसिन रिसेप्टर्स पर प्रभाव डालते हैं, जिससे मांसपेशियां ऑक्सीटॉसिन के प्रति अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करती हैं। इसके परिणामस्वरूप सर्विक्स में नरमी आती है और संकुचन में सहायता मिलती है। ये लेबर के प्रारंभिक चरण की अवधि को कम करने में सहायक होते हैं, जिससे प्रसव जल्दी हो सकता है।

एंटीऑक्सीडेंट खजूर में पॉलीफेनॉल, फ्लेवोनॉयड, प्रोसाइनिडिन और साइनेपिक एसिड जैसे उत्कृष्ट एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, जिनमें सूजन-रोधी विशेषताएँ होती हैं, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स

खजूर (Dates Benefits) का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 40 है, जबकि रिफाइंड शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 64 होता है। इस प्रकार, खजूर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, जिससे यह डायबिटीज के मरीजों के लिए एक स्वस्थ विकल्प बनता है।