Maha Shivratri 2025: महाशिवरात्रि व्रत में थकान से बचने के लिए खाएं ये 5 फूड

महाशिवरात्रि व्रत के दौरान ऊर्जा से भरपूर रखने वाले खाद्य पदार्थ : Foods that will keep you full of energy during Maha shivratri 2025 fast : फल (Fruits) व्रत के दौरान ताजे फल खाना शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे केला, सेब, संतरा, पपीता, या अंगूर आदि। ये फल न केवल ऊर्जा देने में मदद करते हैं, बल्कि इनमें फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स की भी भरपूर मात्रा होती है, जो आपको ताजगी बनाए रखने में मदद करती है।

यह भी पढ़ें जानिए, रोज कितना Makhana खाना सेहत के लिए फायदेमंद है? पीएम मोदी ने किया खुलासा नट्स और बीज (Nuts and Seeds) व्रत के दौरान ताजे फल के साथ-साथ नट्स और बीज जैसे बादाम, अखरोट, काजू, मूँगफली और चिया बीज का सेवन भी ऊर्जा प्रदान करता है। ये प्रोटीन और हेल्दी फैट्स से भरपूर होते हैं, जो शरीर को दिन भर सक्रिय रखते हैं। इसके अलावा, नट्स और बीज खाने से मस्तिष्क की कार्यक्षमता भी बेहतर रहती है। व्रत के दौरान ताजे फल के साथ-साथ नट्स और बीज जैसे बादाम, अखरोट, काजू, मूँगफली और चिया बीज का सेवन भी ऊर्जा प्रदान करता है। ये प्रोटीन और हेल्दी फैट्स से भरपूर होते हैं, जो शरीर को दिन भर सक्रिय रखते हैं। इसके अलावा, नट्स और बीज खाने से मस्तिष्क की कार्यक्षमता भी बेहतर रहती है।

कच्चा या उबला हुआ आलू (Boiled or Raw Potatoes) आलू व्रत के दौरान खाने के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह कार्बोहाइड्रेट्स का अच्छा स्रोत होता है, जो शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। आप आलू को उबालकर या हल्का सा सेंक कर खा सकते हैं। आलू में पोटैशियम और फाइबर भी होता है, जो शरीर की थकान को दूर करने में मदद करता है।

दही और दही से बनी चीजें (Curd and Curd-based Foods) दही एक प्रोटीन और कैल्शियम का बेहतरीन स्रोत है। यह पाचन तंत्र को भी बेहतर रखता है और शरीर को ठंडक प्रदान करता है, जो व्रत के दौरान आपको ताजगी और ऊर्जा देने में मदद करता है। आप दही को फल, शहद या सूखे मेवे के साथ मिलाकर भी खा सकते हैं।

साबूदाना (Sago) साबूदाना व्रत के दौरान एक लोकप्रिय खाद्य विकल्प है। यह हल्का होता है और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की अच्छी खासी मात्रा होती है, जो शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता है। साबूदाने की खीर, टिक्की, या हलवा बनाकर खाया जा सकता है। यह आपको न सिर्फ ऊर्जा प्रदान करेगा, बल्कि व्रत के दौरान पेट को भी संतुष्ट रखेगा।