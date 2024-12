Healthy Mid Meal Snacks: दोपहर में अचानक लगने वाली भूख में फायदेमंद है ये सीड्स, जानिए हेल्दी मिड मील स्नैक्स के बारे में

हेल्दी ​मिड मील स्नैक्स सीड्स : Healthy Mid Meal Snacks Seeds Healthy Mid Meal Snacks: चिया सीड्स का सेवन यह भी पढ़ें Malaika Arora का फिटनेस और फैशन कॉम्बो बना चर्चा का विषय चिया सीड्स को पोषण का पावरहाउस कहते हैं इसमें फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड और प्रोटीन की उच्च मात्रा में होते हैं। इसका सेवन आपके पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखता है। आप चिया सीड्स को दही, स्मूदी में मिलाकर या पुडिंग में मिलाकर खा सकते हैं। चिया सीड्स का सेवनचिया सीड्स को पोषण का पावरहाउस कहते हैं इसमें फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड और प्रोटीन की उच्च मात्रा में होते हैं। इसका सेवन आपके पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखता है। आप चिया सीड्स को दही, स्मूदी में मिलाकर या पुडिंग में मिलाकर खा सकते हैं।

Healthy Mid Meal Snacks: पंपकीन सीड्स कद्दू के बीज में पेपिटास मैग्नीशियम, आयरन और जिंक से भरपूर होते हैं, जो पूरे स्वास्थ को सही रखने के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। पंपकीन सीड्स में एंटीऑक्सीडेंट और स्वस्थ वसा होते हैं। भुने हुए कद्दू के बीज अपने आप में एक स्वादिष्ट नाश्ता बनाते हैं या अतिरिक्त क्रंच और पोषण के लिए ट्रेल मिक्स, ग्रेनोला बार या सलाद में मिलाए जा सकते हैं।

Healthy Mid Meal Snacks: फ्लैक्स सीड्स फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा-3 फैटी एसिड और लिग्नान अच्छा मात्रा में होता है, इसके लिए अलसी के बीजों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। अलसी के बीज में एंटीऑक्सीडेंट गुण भी होते हैं। आप यदि पाचन सही नहीं है तो अलसी के बीज फायदेमंद हो सकते हैं। अलसी के बीज का सेवन दलिया, स्मूदी या सलाद में मिलाकर खाया जा सकता है।

मिड मील नाश्ता क्यों जरूरी : Why mid meal snack is necessary? मिड मील नाश्ता करने से ऊर्जा स्तर को बनाए रखने में मदद मिलती है। यह आपकी अत्यधिक भूख को रोकता है, और रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर कर सकता है, जिससे मुख्य भोजन में अधिक खाने का जोखिम कम हो जाता है। विशेषज्ञों के कहते हैं कि दोपहर के नाश्ते में पोषक तत्वों से भरपूर स्नैक्स चुनने लेने चाहिए। ऐसे में आप कुछ सीड्स का सेवन कर सकते हैं जो प्रोटीन, फाइबर और स्वस्थ वसा और कार्ब्स से भरपूर हो।