सर्दियों में वेट लॉस करना चाहते हैं, डाइट में शामिल करें ये 4 रेसिपीज

विंटर वेट लॉस रेसिपीज : Recipes for weight loss in winter पालक,पनीर चीला खाएं आप नाश्ते में पालक (Recipes for weight loss in winter) और पनीर का चीला तैयार कर सकते हैं। इस संयोजन से आपको प्रोटीन और आयरन दोनों प्राप्त होंगे। यह न केवल वजन कम करने में मदद करेगा, बल्कि आपकी फूड क्रेविंग को भी नियंत्रित करेगा।

मिलेट डोसा फायदेमंद वेट लॉस (Recipes for weight loss in winter) के लिए मिलेट डोसा एक उत्कृष्ट विकल्प है। यह सभी प्रकार के मिलेट्स के लाभ प्रदान करता है। इसकी गर्म तासीर सर्दियों में शरीर को गरमाहट देती है। इसके लिए आपको बाजरा, रागी, जौ और गेंहू जैसे मिलेट्स का बेटर बनाना होगा। इसमें पनीर और सब्जियों की स्टफिंग करके आप प्रोटीन और फाइबर का अच्छा स्रोत प्राप्त कर सकते हैं।

भरवा पराठे खा सकते हैं आप नाश्ते में भरवां पराठे (Recipes for weight loss in winter) का आनंद ले सकते हैं। इनका सेवन करने से आपको फाइबर और विभिन्न मिनरल्स प्राप्त होंगे। पराठा खाने से आपकी भूख जल्दी नहीं लगेगी और आपका फूड इनटेक भी कम होगा। आप इन्हें नॉन स्टिक पैन या कम तेल में तैयार करें।