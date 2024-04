ये 5 खाद्य पदार्थ गर्मियों में आपको रखेंगे हाइड्रेटेड और एनर्जेटिक

जयपुरPublished: Apr 08, 2024 10:15:10 am Submitted by: Manoj Kumar

5 Foods to Keep You Hydrated in Summer :

चिलचिलाती धूप और तेज गर्मी, ये वो चीजें हैं जो हमें गर्मियों में परेशान करती हैं। ऐसे मौसम में ठंडा रहना और शरीर को हाइड्रेट (Hydrate) रखना बहुत जरूरी होता है। प्यास बुझाने के लिए पानी पीना तो बेहद ज़रूरी है ही, लेकिन कुछ खास खाने की चीजें भी हैं जो हमें गर्मी के थपेड़ों से बचा सकती हैं।

आज हम आपको ऐसे ही 5 लाजवाब खाने के बारे में बताएंगे, जिन्हें अपनी गर्मियों की डाइट (Summer diet) में शामिल करके आप ना सिर्फ खुद को हाइड्रेट (Hydrate) रख सकते हैं, बल्कि तरोताजा और एनर्जेटिक (Energetic) भी महसूस करेंगे।

Stay Cool This Summer 5 Foods to Keep You Hydrated and Energised

5 Foods to Keep You Hydrated in Summer : गर्मी का मौसम (Summer season) आते ही तेज धूप और लू चलने लगती है, जिससे हमारा शरीर थका हुआ और बेजान महसूस करता है। ऐसे में ठंडे रहने के लिए हम AC या ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो आपको अंदर से ठंडा रखने में मदद करते हैं? जी हां, गर्मियों में हमारे खानपान में थोड़ा बदलाव करके हम न सिर्फ खुद को हाइड्रेट (Hydrate) रख सकते हैं बल्कि तरोताजा और एनर्जेटिक (Energetic) भी रह सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे 5 लाजवाब खाद्य पदार्थों के बारे में जिन्हें अपनी गर्मियों की डाइट में शामिल करके आप गर्मी को मात दे सकते हैं:

1. खीरा (Cucumber): खीरा पानी से भरपूर होता है (लगभग 96%) जो आपको हाइड्रेट रखने में मदद करता है।

इसके अलावा, खीरे में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स शरीर को सूजन से बचाते हैं।

2. तरबूज, खरबूजा और तरबूज की सब्जी (Melons and Watermelon Sabzi): तरबूज, खरबूजा जैसी खरबूजे की किस्में भी पानी से भरपूर होती हैं और गर्मियों में तरोताजा रखने के लिए बेहतरीन होती हैं।

- इन फलों में मौजूद प्राकृतिक शर्करा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है।

- आप चाहें तो तरबूज को सीधे खाएं या फिर इसका शरबत बनाकर पिएं।

- इसके अलावा, आप तरबूज की सब्जी बनाकर भी ख सकते हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है। तरबूज, खरबूजा जैसी खरबूजे की किस्में भी पानी से भरपूर होती हैं और गर्मियों में तरोताजा रखने के लिए बेहतरीन होती हैं।- इन फलों में मौजूद प्राकृतिक शर्करा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है।- आप चाहें तो तरबूज को सीधे खाएं या फिर इसका शरबत बनाकर पिएं।- इसके अलावा, आप तरबूज की सब्जी बनाकर भी ख सकते हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है। 3. पत्तेदार सब्जियां (Leafy Greens): पालक, लेट्यूस, चौलाई, सरसों का साग जैसी पत्तेदार सब्जियां गर्मियों में खाने के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं।

ये सब्जियां ना सिर्फ कैल्शियम और पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं बल्कि शरीर को ठंडा रखने में भी मदद करती हैं।

आप इन सब्जियों का रायता बना सकते हैं, सलाद में शामिल कर सकते हैं या फिर इनकी सब्जी बनाकर खा सकते हैं। पालक, लेट्यूस, चौलाई, सरसों का साग जैसी पत्तेदार सब्जियां गर्मियों में खाने के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं।ये सब्जियां ना सिर्फ कैल्शियम और पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं बल्कि शरीर को ठंडा रखने में भी मदद करती हैं।आप इन सब्जियों का रायता बना सकते हैं, सलाद में शामिल कर सकते हैं या फिर इनकी सब्जी बनाकर खा सकते हैं। 4. छाछ (Buttermilk): छाछ न सिर्फ पाचन क्रिया को दुरुस्त रखती है बल्कि गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने में भी बहुत कारगर है।

इसमें मौजूद लैक्टिक एसिड शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है।

आप चाहें तो छाछ में थोड़ा सा पुदीना, जीरा और काला नमक डालकर उसका स्वाद बढ़ा सकते हैं। छाछ न सिर्फ पाचन क्रिया को दुरुस्त रखती है बल्कि गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने में भी बहुत कारगर है।इसमें मौजूद लैक्टिक एसिड शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है।आप चाहें तो छाछ में थोड़ा सा पुदीना, जीरा और काला नमक डालकर उसका स्वाद बढ़ा सकते हैं। 5. पुदीना (Mint): पुदीना एक ठंडी तासीर वाली जड़ी बूटी है जो गर्मियों में सेवन के लिए बहुत ही फायदेमंद मानी जाती है।

पुदीने की पत्तियों को आप अपने दही या रायते में डाल सकते हैं।

इसके अलावा आप पुदीने की चटनी बनाकर भी खा सकते हैं या फिर ठंडे पानी में पुदीने की पत्तियां डालकर उसका फ्रेश ड्रिंक तैयार कर सकते हैं।



डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।



डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। पढ़ना जारी रखे