ये 5 संकेत बताते हैं कि आपकी किडनी में है इंफेक्शन, ये हैं कारण और बचाव

किडनी में संक्रमण: जानिए कैसे होता है? Kidney infection: know how it happens

किडनी, शरीर में महत्वपूर्ण अंग है जो रक्त को शुद्ध करता है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। जब किडनी में संक्रमण (Kidney infection) होता है, तो इसे पायलोनेफ्राइटिस कहा जाता है। यह संक्रमण गंभीर हो सकता है, यदि इसका उचित इलाज नहीं किया जाए तो यह किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है।