एंटीबायोटिक (Antibiotic) दवाओं का गलत इस्तेमाल कई गंभीर परेशानियां खड़ी कर सकता है, जिनमें किडनी खराब होना भी शामिल है. डॉक्टरों का कहना है कि एंटीबायोटिक दवाओं ( Antibiotic medicines) का बिना डॉक्टरी सलाह के इस्तेमाल, अधूरा कोर्स लेना, और इन दवाओं को बेचने का गलत तरीका किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है.

How Antibiotics Can Hurt Your Kidneys Dangers of Antibiotic Misuse