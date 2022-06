Arthritis Problem: हाथों में महसूस होती है ऐसी समस्याएं हो सकता है आर्थराइटिस का संकेत, इसे नजरअंदाज करने की न करें गलती

Arthritis Problem: आर्थराइटिस की समस्या आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गई है ऐसे में यदि आपको भी इसके ये शुरूआती लक्षण हांथों में दिखाई देने लगते हैं तो सतर्कता बरतने की बहुत ही ज्यादा आवश्य्कता होती है , वरना शरीर को कई सारे गंभीर नुकसान हो सकते हैं।

Arthritis Problem: आर्थराइटिस की समस्या बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गई है, ये समस्या अक्सर बढ़ते उम्र के साथ ही बढ़ना शुरू हो जाती है। हड्डियों से जुड़ी इस बीमारी से बचने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा सतर्कता बरतने कि जरूरत होती है, ऐसे में जानिए कि यदि गठिया से जुड़ी बीमारी की समस्या को दूर करना चाहते हैं तो इनके शुरूआती लक्षणों को जानने की बहुत ही ज्यादा आवश्य्कता होती है। आर्थराइटिस के शुरूआती लक्षणों में हांथों और पैरों में सूजन की समस्या होने लग जाती है, ऐसे में यदि आप इनकी पहचान कर लेते हैं तो इस समस्या से खुद का बचाव आप कर सकते हैं।

Symptoms and Causes of Arthritis in hand