एनिकट पर नहाने गए एक ही परिवार के दो बच्चों की डूबने से हुई दर्दनाक मौत, पूरे गांव में शोक की लहर

पाल मांडव में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा ( 2 children drowning ) सामने आया। यहां एक एनिकट में डूबने से दो बच्चों की मृत्यु ( Two children die of drowning in dam ) हो गई। मृतक आपस में चाचा-भतीजे के लडक़े हैं। पुलिस ( dungarpur police ) ने बताया कि अभिषेक (10) पुत्र कांतिलाल परमार व कपिल (14) पुत्र जयदेव परमार मंगलवार को स्कूल से आकर एनिकट पर नहाने चले गए।