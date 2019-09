कैम्पर वाहन और शराब से भरी ट्रोली के बीच ​हुई जबरदस्त भिड़ंत, दो युवकों की मौके पर हुई दर्दनाक मौत

नेशनल हाईवे 68 पर रविवार को एक बड़ा भीषण सड़क हादसा हुआ है। जानकारी के अनुसार लुखू भाखरी के पास केम्पर वाहन और ट्रोले ( road accident in barmer ) के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई है। यह हादसा इतना भयंकर था कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत ( two killed in accident ) हो गई तथा एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है।