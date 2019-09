राजधानी में देर रात मोतीडूंगरी रोड पर दो पक्षों में हुआ पथराव, पुलिस का भारी जाब्ता तैनात

जयपुर

लालकोठी थाना इलाके के मोतीडूंगरी रोड ( moti dungri road jaipur ) पर लोधों की गली में रविवार देर रात एक बाइक की पार्किंग को लेकर हुई तनातनी दो पक्षों में पथराव ( violence in jaipur ) में बदल गई। कुछ ही देर में दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ। गणेश चतुर्थी पर्व के कारण क्षेत्र में पुलिस जाब्ता पहले से तैनात होने के कारण सूचना के कुछ ही देर बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले पर काबू पा लिया।

यह है पूरा मामला ( jaipur crime latest news )

डीसीपी राहुल जैन ने बताया रात करीब 11 बजे लोधो की गली में एक पूरण नामक युवक की परचूनी की दुकान के सामने एक युवक बाइक खड़ी कर गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब युवक से दुकान के सामने बाइक हटाने को कहा तो दोनों में तनातनी हो गई। इसके बाद युवक तो चला गया, लेकिन यहां आए कुछ लोगों ने पथराव ( fight in two groups in jaipur ) शुरू कर दिया। सामने से पत्थर आते देख दूसरे पक्ष ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। इसके बाद इलाके के बत्ती गुल हो गई। अंधेरे में पथराव करने वाले युवक भाग गए।

अतिरिक्त जाब्ता तैनात

सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ( jaipur police ) ने पूरे इलाके को घेर लिया। इलाके में शांति के लिए पुलिस ने अतिरिक्त जाब्ता तैनात कर दिया है। मौके पर एसटीएफ, क्यूआरटी और आरएसी भी पहुंच गई है। उल्लेखनीय है कि गणेशचतुर्थी होने के कारण मोतीडूंगरी रोड पर पदयात्री और अन्य लोगों का आवागमन हो रहा है।

पार्षद पर लगाया उपद्रवियों को सहयोग करने का आरोप

पुलिस ने बताया कि पीडि़त पूरण और उसके परिवार ने आरोप लगाया है कि जैसे ही पथराव होने लगा। स्थानीय पार्षद ने उपद्रवियों को सहयोग करने के लिए इलाके की बिजली गुल करवा दी। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

एक पक्ष के कुछ ही मकान है गली में



लोधो की गली में एक समुदाय के चार से पांच ही मकान है, जबकि दूसरे पक्ष की संख्या बहुत अधिक है। उसको देखते हुए स्थानीय लोगों ने भी कई आरोप लगाए है।