जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के बाद सरकार की भरी झोली, 5 महीने में हुआ करीब 1700 करोड़ का फायदा

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ( finance ministry ) की ओर से बुधवार को जीएसटी कलेक्शन ( GST collection ) के आंकड़े जारी किए गए थे। इस बार सरकार को एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है। वहीं बीते पांच महीनों से इंटरनेट बंदी और कफ्र्यू सामना कर रहा जम्मू कश्मीर ( Jammu and Kashmir ) से जीएसटी कलेक्शन की बरसात हुई है। अगस्त में प्रदेश से धारा 370 ( Article 370 ) हटी थी। जिसके बाद प्रदेश को फोर्स के हवाले कर दिया गया था। सुरक्षा और सांप्रदायिक हिंसा ना हो इसके लिए प्रदेश से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। लगातार कफ्र्यू रहा। ऐसा नहीं है कि ढील ना मिली हो, लेकिन व्यापारियों को नुकसान काफी हुआ। उसके बाद जो जम्मू कश्मीर से जीएसटी आंकड़े सामने आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं।

मौजूदा वित्त वर्ष में पहली बार 400 करोड़ के पार

मौजूदा वित्त वर्ष में पहली बार ऐसा हुआ है जब जम्मू कश्मीर से जीएसटी कलेक्शल 400 करोड़ रुपए के पार गया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार पिछले दिसंबर के मुकाबले यह 40 फीसदी ज्यादा है। दिसंबर 2018 में यह कलेक्शन 293 करोड़ रुपए का हुआ था। आपको बता दें कि इस कलेक्शन में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और सेस शामिल होता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस तरह के हालातों में जम्मू कश्मीर का प्रदर्शन काफी अच्छा देखने को मिल रहा है।

