लॉकडाउन में गरीबों को मोदी सरकार ने दिये 31 हजार करोड़ रूपए...

नई दिल्ली: 25 मार्च को देश भर में लॉकडाउन की घोषणा के बाद से लगातार 2 तरह की खबरे सामने आती रहती है । एक तो जिनमें क्या नुकसान हो रहा है और दूसरा सरकार राहत के लिए क्या करने वाली है। खैर घोषणाएं तो अब तक बहुत हो चुकी है, लेकिन उन घोषणाओं की जमीनी हकीकत क्या है ये जानना बाकी है। जमीनी हकीकत यानि इन योजनाओं का क्या लाभ हुआ या कैसा असर पड़ा वो तो वक्त के साथ पता चलेगा लेकिन एक बात जो हम आपको बता सकते हैं वो ये कि सरकार ने अपने कितने वादों को कितना पूरा किया ।

सरकार ने दी बड़ी राहत, Corona बीमारी से इलाज के लिए NPS से निकाल सकेंगे रुपया

इस लॉकडाउन में हर संभ्रान्त आदमी गरीब, मजदूरों की बात करता नजर आया ऐसे में सरकार को इनकी चिंता होना लाजमी है और इसीलिए लॉकडाउन के तीन दिनों के बाद सरकार गरीबों के लिए डेढ लाख करोड़ से ज्यादा का पैकेज लेकर आई। आपको बता दें कि आंकड़ो के मुताबिक सरकार अब तक गरीब पिछड़े वर्ग के लोगों को 28 हजार करोड़ रूपए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दे चुकी है।

More than 30 crore beneficiaries have been directly given support through Direct Benefit Transfer amounting to Rs 28,256 crores under Pradhan Mantri Garib Kalyan Package: Ministry of Finance pic.twitter.com/2plY7d2oPg