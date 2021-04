CBSE Board Exams: 10वीं, 12 वीं बोर्ड परीक्षाएं इससे पहले भी हो चुकी है रद्द, जानिए कब लिया गया था यह फैसला

CBSE Board Exam 2021: कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए केन्द्र सरकार ने CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं को टालने का फैसला लिया है,और इसी के साथ एक और बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि 10वीं के सभी छात्रों को प्रमोट कर दिया जाएगा। जबकि 12वीं की परीक्षाएं फिलहाल अभी स्थगित कर दी गई हैं। इस परीक्षा को लेकर 1 जून को फैसला लिया जाएगा कि आगे क्या करना हैं। परीक्षाएं जब भी शुरू होगी इसकी जानकारी छात्रों को 15 दिन पहले दी जाएगी।

प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लिया गया यह फैसला केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक', शिक्षा सचिव और सीबीएसई बोर्ड के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के दौरान लिया गया।

Today Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji chaired a high-level meeting to review the examinations to be held at various levels in view of the developing Corona situation.