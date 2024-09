फ्री में करना चाहते हैं NEET And JEE की पढ़ाई तो पढ़ लें ये खबर, मिल जाएगी पूरी जानकारी

फ्री में करना चाहते हैं NEET And JEE की पढ़ाई तो पढ़ लें ये खबर, मिल जाएगी पूरी जानकारी

नई दिल्ली•Sep 16, 2024 / 06:10 pm• Anurag Animesh

NEET And JEE : देश में लाखों की संख्या में छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं। जिसके लिए उनके अभिवावकों को मोटी रकम फीस के तौर पर चुकानी पड़ती है। लेकिन दिल्ली सरकार एक स्कीम चला रहा रही है। जिसके अन्तर्गत फ्री में NEET And JEE की तैयारी की जा सकती है। दिल्ली सरकार ‘मुख्यमंत्री सुपर टैलेंटेड स्टूडेंट्स कोचिंग स्कीम’ नाम की योजना चलाती है। जिसमें फ्री में NEET And JEE की तैयारी करवाई जाती है। अब सरकार ने इस योजना में 100 और सीटें जोड़ने का फैसला किया है।

सरकार इस योजना के जरिए छात्रों को NEET और JEE परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग करवाती है। योजना के तहत हर साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 9वीं और 11वीं कक्षा से 300 छात्रों को टॉप संस्थानों में JEE और NEET के मुफ्त कोचिंग के लिए चुना जाता है। इन सभी की तैयारी का खर्चा दिल्ली सरकार उठाती है। इसमें सरकार अपनी तरफ से स्टडी मटेरियल और किताबों का खर्चा उठाती है। इस योजना के तहत कक्षा 11वीं से छात्रों का चयन किया जाता है। 2 साल की तैयारी के लिए छात्रों का चयनकॉमन एंट्रेंस टेस्ट के जरिए किया जाता है। यह खबर भी पढ़ें :- Jawahar Navodaya Vidyalaya : नवोदय विद्यालय कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए आवेदन करने की तारीख बढ़ी, अब इस तारीख तक भर सकते हैं फॉर्म NEET And JEE : चयन के लिए यह हैं कुछ मापदंड

दिल्ली सरकार की इस योजना में भाग लेने के लिए कुछ जरुरी शर्तें हैं। जिनका पूरा होना अनिवार्य है। अगर छात्र इन शर्तों को पूरा करते हैं तो ही इस स्कीम में भाग ले सकते हैं। जैसे आवेदन करने वाले छात्र दिल्ली का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इसके साथ ही छात्रों का दिल्ली शिक्षा विभाग के स्कूल में पढ़ाई चल रहा होना जरुरी है। इसके अलावा छात्र का दिल्ली सरकार के स्कूल में कक्षा 9वीं या कक्षा 11वीं (साइंस) में दाखिला हो।