Two Degrees: यूपी की इस यूनिवर्सिटी से एक साथ दो कोर्स में लें डिग्री, बस रखना होगा इस बात का ख्याल

नई दिल्ली•Sep 22, 2024 / 11:40 am• Shambhavi Shivani

Two Degrees At One Time: दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय (DDU) में अब छात्र एक साथ दो-दो डिग्रियां हासिल कर पाएंगे। दोनों ही पाठ्यक्रमों में कक्षा का समय अलग-अलग होगा, जिससे छात्रों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। ड्यूल डिग्री वाले प्रोग्राम को नई शिक्षा नीति के तहत सरकार ने पहले ही मंजूरी दे दी है। अगर आप भी एक साथ दो-दो डिग्री लेना चाहते हैं तो आपको दूसरे कैंपस में पढ़ाई करने के लिए ऑनलाइन कोर्स में दाखिला लेना होगा।

एक साथ दो डिग्री को मिली अनुमति (Two Degrees Plan DDU) विद्या परिषद से एक साथ दो डिग्री की पढ़ाई की अनुमति मिल चुकी है। विद्यार्थी दो नियमित पाठ्यक्रमों में एक साथ पढ़ाई कर सकते हैं। यहां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि NEP 2020 के तहत अब छात्रों को एक ही समय में दो पूर्णकालिक डिग्री प्रोग्राम करने का विकल्प मिला है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया गया है कि छात्र एक साथ दो पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकेंगे और समान सत्र में किए जाने वाले उन दोनों पाठ्यक्रमों की मान्यता रहेगी। यह भी पढ़ें मैथ्स विषय वाले 12वीं के बाद करें ये कोर्स, मिलेगा करोड़ों का पैकेज दूसरा कोर्स किसी अन्य विश्वविद्यालय से भी कर सकते हैं (DDU) डीडीयू से पढ़ाई करते वक्त जरूरी नहीं कि दूसरे ऑनलाइन कोर्स में इसी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना है। आप किसी दूसरे विश्वविद्यालय से भी दूसरा कोर्स कर सकते हैं। एक साथ दो डिग्री कोर्स में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा का ध्यान रखना होगा। अगले सेशन से डीडीयू भी ओपन डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) मोड में पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन दोनों माध्यम के लिए अलग-अलग समय पर परीक्षा आयोजित कराएगा। डीडीयू से पढ़ाई करते वक्त जरूरी नहीं कि दूसरे ऑनलाइन कोर्स में इसी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना है। आप किसी दूसरे विश्वविद्यालय से भी दूसरा कोर्स कर सकते हैं। एक साथ दो डिग्री कोर्स में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा का ध्यान रखना होगा। अगले सेशन से डीडीयू भी ओपन डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) मोड में पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन दोनों माध्यम के लिए अलग-अलग समय पर परीक्षा आयोजित कराएगा।

