DU UG admission 2021: डीयू में मेरिट बेस्ड एडमिशन के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कर रहा है सीईटी पर विचार

DU UG admission 2021: दिल्ली विश्वविद्यालय में यूजी में योग्यता आधारित ( merit based ) दाखिले की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीयूसीईटी फॉर एडमिशन 2021 पर विचार कर रहा है। डीयू कार्यवाहक कुलपति पीसी जोशी ने इस बात की जानकारी दी है। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद उन्होंने कहा है कि डीयू योग्यता से समझौता नहीं करेगा। कोरोना महामारी के दौर में हम मेरिट सिस्टम को बरकरार रखना चाहते हैं। इसके लिए सीयूसीईटी एक अच्छा तरीका हो सकता है।

डीयू को सीबीएसई के फैसले का इंतजार है

सीबीएसई और सीआईएससीई द्वारा कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा के बाद कुलपति पीसी जोशी ने कहा कि स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए प्रवेश समिति विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद के साथ चर्चा करेगी। डीयू में दाखिला लेने वाले कुल छात्रों में से लगभग 98 प्रतिशत आवेदक सीबीएसई बोर्ड से जुड़े होते हैं। हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि सीबीएसई इस बार 12वीं के छात्रों की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए किस मानदंड को अपनाता है। कब तक रिजल्ट आता है।

डीयू एडमिशन कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर राजीव गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ( Delhi University ) देश में COVID-19 महामारी के मद्देनजर आगामी सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने के लिए भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का पूरा समर्थन करता है। दिल्ली विश्वविद्यालय को भी लगता है कि हमारे छात्रों का स्वास्थ्य और सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहीं डीयू कंप्यूटर सेंटर ( DUCC ) के संयुक्त निदेशक प्रोफेसर संजीव सिंह ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिशा-निर्देश जारी करने के बाद विश्वविद्यालय CUCET के आधार पर छात्रों को प्रवेश दे सकता है।

सीयूसीईटी बेहतर विकल्प

दरअसल, डीयू हर साल नौ स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करता है। यह परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ( एनटीए ) द्वारा आयोजित किए जाते हैं। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों के कारण यह वर्ष अपवाद हो सकता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एक अच्छा तरीका हो सकता है क्योंकि यह अखिल भारतीय योग्यता ( pan-India merit ) पर आधारित होगा।

