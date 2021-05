IIT Kanpur: डेटा साइंस और सांख्यिकी में शुरू किए नए पाठ्यक्रम, जेईई एडवांस के जरिए होगा दाखिला

IIT Kanpur: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ( IIT Kanpur ) ने सांख्यिकी और डेटा विज्ञान में दो नए डिग्री कोर्स शुरू करने की घोषणा की है। दोनों पाठ्यक्रमों को शैक्षणिक सत्र 2021- 2022 के लिए लॉन्च करने की योजना है। इसके योजना के तहत सांख्यिकी और डेटा साइंस ( Statistics and Data Science ) में फोर ईयर बैचलर ऑफ साइंस ( four-year Bachelor of Science BS ) और मास्टर ऑफ साइंस प्रोगाम को लॉन्च किया गया है। दोनों का संचालन गणित और सांख्यिकी विभाग द्वारा किया जाएगा।

दाखिले के लिए करना होगा जेईई एडवांस क्रैक

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ( Indian Institute of Technology Kanpur ) के इन पाठ्यक्रमों में दाखिला जेईई एडवांस के माध्यम से होगा। आईआईटी के डायरेक्टर अभय करंदीकर ने अपने एक ट्विट में कहा है कि सांख्यिकी और डेटा विज्ञान में बीएस और बीएस-एमएस कार्यक्रमों में दाखिला लेने वाले छात्रों को वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने में अनुप्रयोगों के साथ विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चरड डेटा से अवगत कराया जाएगा। अभ्य करंदीकर का कहना है कि यह कार्यक्रम मौलिक सांख्यिकीय और गणितीय, कम्प्यूटेशनल और डेटा विज्ञान अनुप्रयोग पाठ्यक्रमों के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें छात्रों को कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग से वैकल्पिक पाठ्यक्रम करने का अवसर मिलेगा।

IIT Kanpur: दुनिया का पहला एंटीमाइक्रोबियल एयर प्यूरीफायर बनाया

दूसरी तरफ आईआईटी कानपुर ने दुनिया का पहला एंटीमाइक्रोबियल एयर प्यूरीफायर तैयार कर लिया है। संस्थान का दावा है कि यह एयर प्यूरीफायर कोरोना और ब्लैक फंगस को मारने में पूरी तरह सक्षम है। आईआईटी कानपुर ने यह इनक्यूबेटर अर्थ ने आईआईटी मुंबई के वैज्ञानिकों की मदद से इसे तैयार किया है।

