Exam Guide: इस टेस्ट से चेक करें अपने GK एग्जाम की तैयारी

Exam Guide: यदि आप Govt. Jobs के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप सामान्य ज्ञान (General Knowledge) के इस मॉक टेस्ट पेपर द्वारा अपनी तैयारियां जांच सकते हैं। सभी प्रश्नों के रिजल्ट्स पोस्ट के अंत में दिए गए हैं। दिखने में ये सवाल कई बार मुश्किल लग सकते हैं परन्तु याद करने में ये अत्यन्त आसान हैं-

प्रश्न (1) - मनुस्मृति में जिस विषयवस्तु की चर्चा की गई है, वह है-

(a) अर्थशास्त्र

(b) राजनीति

(c) कानून

(d) कला

प्रश्न (2) - वास्तुकला की द्रविड़ शैली की निम्नलिखित में से कौनसी विशेषता/विशेषताएं हैं?

1. उत्तल (उभरे हुए) वक्र में अंदर की ओर मुडऩे वाले शिखर

2. मंदिर कुण्ड या कुओं की उपस्थिति

3. प्रवेश स्थल की दीवार पर विशाल ऊंचे प्रवेशद्वार

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें -

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 3

(d) 1, 2 और 3

प्रश्न (3) - निम्नलिखित युग्मों में से कौनसा एक भारतीय षड्दर्शन का भाग नहीं है?

(a) मीमांसा और वेदान्त

(b) न्याय और वैशेषिक

(c) लोकायत और कापालिक

(d) सांख्य और योग

प्रश्न (4) - हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित हैं?

(a) सिख धर्म

(b) हिन्दू धर्म

(c) बौद्ध धर्म

(d) जैन धर्म

प्रश्न (5) - ऋग्वेद के किस सुक्ति में 21 नदियों का उल्लेख है?

(a) पुरुषसूक्त

(b) नदीसूक्त

(c) हिमवंत

(d) सिंधु

प्रश्न (6) - महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मन्दिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है?

(a) रथ

(b) प्रसाद

(c) मठिका

(d) गंधकुटी

प्रश्न (7) - हेमिस त्योहार भगवान पद्मसंभव को समर्पित है जो बुद्ध के प्रतिनिधि अवतार के रूप में जाने जाते हैं। हर वर्ष भारत के किस हिस्से में यह आयोजित किया जाता है?

(a) हिमाचल प्रदेश

(b) असम

(c) लद्दाख

(d) ओडि़शा

प्रश्न (8) - निम्नलिखित में से कौनसा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है?

(a) तबला

(b) वीणा

(c) सरोद

(d) सितार

प्रश्न (9) - पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौनसा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे?

(a) सितार

(b) वायलिन

(c) संतूर

(d) बांसुरी

प्रश्न (10) - भारत की सबसे पुरानी भाषा कौनसी है?

(a) तेलुगू

(b) हिन्दी

(c) तमिल

(d) पंजाबी

प्रश्न (11) - पेड़ों के लघुरूपण जापानी कला को क्या कहा जाता है?

(a) बोन्साई

(b) किरीगामी

(c) ओरीगामी

(d) इकेबाना

प्रश्न (12) - फिल्म राजा हरीशचन्द्र किसने बनाई थी?

(a) अशोक कुमार

(b) दादा साहेब फाल्के

(c) गुरु दत्त

(d) राज कपूर

प्रश्न (13) - बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था?

(a) मुजीब उर रेहमान

(b) मुहम्मद इकबाल

(c) रबीन्द्रनाथ टैगोर

(d) भूपेन हजारिका

हल : 1. (c), 2. (b), 3. (c), 4. (c), 5. (b), 6. (a), 7. (c), 8. (b), 9. (d), 10. (c), 11. (a), 12. (b), 13. (c)