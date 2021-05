Goa Board Cancels Class 10 exam: 10वीं की परीक्षाएं रद्द, 12वीं पर आखिरी फैसला 26 को

Goa Board Cancels Class 10 exam: कोरोना वायरस महामारी के बीच गोवा सरकार ने कक्षा दस की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने खुद इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने कक्षा 10 के छात्रों के लिए राज्य बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार कक्षा 12 के छात्रों के लिए राज्य बोर्ड परीक्षाओं ( Board Exams ) के बारे में आखिरी फैसला 26 मई को लेगी।

सभी से परामर्श के बाद लिया निर्णय

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के पास शिक्षा विभाग भी है। उन्होंने कहा कि मैं उस तनाव से अवगत हूं, जिससे कक्षा 10 के छात्र और उनके माता-पिता गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने निजी संस्थानों के परामर्श से भी कोविड-19 महामारी के बीच स्थिति की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए गोवा बोर्ड ( Goa Board ) दसवीं की परीक्षा 2021 ( Goa Board Class 10 exam 2021 ) को रद्द करने का फैसला लिया है। सीएम सावंत ने कहा कि सभी मशविरा के बाद हम इस निर्णय पर आए हैं कि कक्षा 10 की परीक्षाएं रद्द कर दी जाएं। छात्रों को उनके आंतरिक मूल्यांकन में मिले अंकों के आधार पर आगामी क्लास में प्रमोट किया जाएगा। यदि आंतरिक अंकों के आधार पर एक विषय छूट जाता है तो छात्र को एटीकेटी की अनुमति दी जाएगी।

Goa Board Class 10 exam 2021

निजी तौर पर कक्षा 10 की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए सरकार एक दिवसीय या तीन दिवसीय परीक्षा आयोजित कर सकती है। उन्होंने कहा कि साइंस स्ट्रीम या डिप्लोमा कोर्स करने के इच्छुक छात्रों के लिए भी इसी तरह की परीक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं। जबकि इसके लिए संभावित तारीख जुलाई के अंत में होगी। सावंत ने कहा कि छात्रों को परीक्षा की वास्तविक तारीख से पहले कम से कम 15 दिन का हेड-अप मिलेगा।

