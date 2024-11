Google Paid Internships 2025: इस ब्रांच से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वालों के लिए गूगल में पेड इंटर्नशिप करने का मौका, यहां देखें डिटेल्स 

यहां देखें अप्लाई करने के लिए योग्यता (Eligibility For Google Paid Internships 2025)

ऐसे छात्र जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्षेत्र में पीएचडी कर रहे हों, वे इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 28 फरवरी 2025 है। आवेदन करने के लिए गूगल की आधिकारिक वेबसाइट google.com/about/careers पर जाना होगा। आवेदकों के पास बैचलर डिग्री या उसके बराबर का प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए। साथ ही Python, C, C++, Java, JavaScript जैसे किसी एक या उससे ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आठ साल का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता संबंधित अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट का रुख करें।

इंटर्नशिप के दौरान अभ्यर्थियों को बेंगलुरु या हैदराबाद में काम करना होगा। गूगल की इस इंटर्नशिप के दौरान सभी कैंडिडेट्स को गूगल के चैलेंजिंग टेक्निकल प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिलेगा। साथ ही टीम के साथ काम करने का मौका मिलेगा। कैंडिडेट्स को टीम की प्राथमिकताएं तय करने के अलावा रणनीति को तैयार कर लागू करने और विभिन्न टीमों के साथ निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।