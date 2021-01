UP Deled BTC Exam Result 2020: यूपी डीएलएड, बीटीसी परीक्षा के नतीजे जारी, मार्कशीट यहां से करें डाउनलोड

UP Deled BTC Exam Result 2020: उत्तर प्रदेश एग्जाम रेगुलेटरी अथॉरिटी ने डीएलएड के पहले, दूसरे और चौथे सेमेस्टर के नतीजे जारी कर दिए हैं। जो विद्यार्थी इस परीक्षा में उपस्थित हुए हैं वे आधिकारिक वेबसाइट - btcexam.in - पर जाकर मार्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। परीक्षा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2020 में आयोजित की गई थी।

Click Here For Check Result

ये परिणाम यूपी डीएलएड (बीटीसी)- 2013, 2015 और डीएलएड 2018 के जारी किए गए हैं। इसमें Deled, BTC पहले, दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा में 1.68 लाख पास हुए हैं, जबकि 1.13 लाख विद्यार्थी फेल हो गए हैं। इसमें बीटीसी, डीएलएड के पहले और दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल 2,81,666 परीक्षार्थियों में 1,13, 167 फेल हो गए जबकि परीक्षा में 1,68,499 पास हुए हैं।

क्या है डीएलएड परीक्षा

यह उत्तर प्रदेश में सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए दो साल का प्रोफेशनल कोर्स है। पहली से 8वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए उम्मीदवारों के पास डिप्लोमा होना जरूरी है।

How to Check UP Deled BTC Exam Result 2020

- सबसे पहले कैंडीडेट्स को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

- इसके बाद आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद रिजल्ट वाले लिंक को क्लिक करें।

- अब जन्मतिथि व दूसरे क्रेडेंशियल्स से लॉगिन करें।

अब परिणाम आपके स्क्रीन पर दिख जाएगा।

- भविष्य में प्रयोग करने के लिए कैंडीडेट्स इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं।