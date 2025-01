ICAI CA May Session 2025: सीए फाउंडेशन, इंटर, फाइनल परीक्षा के लिए टाइम-टेबल जारी

नई दिल्ली•Jan 13, 2025 / 04:49 pm• Anurag Animesh

ICAI CA May Session 2025: Institute of Chartered Accountants of India(ICAI) ने मई 2025 में होने वाली सीए परीक्षाओं की तारीख घोषित कर दी है। इस शेड्यूल के मुताबिक, फाउंडेशन परीक्षा 15 मई से 21 मई 2025 के बीच आयोजित किया जाएगा। इंटरमीडिएट परीक्षाएं 3 मई से 14 मई के बीच होंगी, जबकि फाइनल परीक्षाएं 2 मई से 13 मई तक होंगी। सीए फाउंडेशन की परीक्षा चार दिनों में आयोजित होगी। 15, 17, 19 और 21 मई को यह परीक्षा होगी। इंटरमीडिएट ग्रुप 1 की परीक्षा 3, 5 और 7 मई को होगी, जबकि ग्रुप 2 की परीक्षाएं 9, 11 और 14 मई को तय की गई है। वहीं, सीए फाइनल के ग्रुप 1 की परीक्षा 2, 4 और 6 मई को और ग्रुप 2 की परीक्षा 8, 10 और 13 मई को आयोजित की जाएगी।