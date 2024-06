अब भारतीय कर सकेंगे फिलीपींस से MBBS, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी

मेडिकल एजुकेशन का हब Hub of medical education फिलीपींस में बड़ी संया में स्टूडेंट्स मेडिकल की पढ़ाई के लिए पहुंचते हैं। इसकी कई वजह हैं। पहला यहां का मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है। दूसरा यहां पश्चिमी देशों के मुकाबले इसकी फीस कम है। संविधान में जो बदलाव किया गया है वो भारतीय स्टूडेंट्स के लिए किया गया है।

कितनी फीस पड़ती है? एक रिपोर्ट के मुताबिक, फिलीपींस में मेडिकल (MBBS in Philippines) की पढ़ाई के लिए औसतन फीस 15-25 लाख रुपए होती है। यह फीस 5 साल के स्टडी प्रोग्राम और 1 साल की इंटर्नशिप की होती है। यह भारत में होने वाली पढ़ाई के मुकाबले कम होती है। भारत में इसके लिए 60 से 70 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं।

उम्र 17 साल से कम और 25 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिलीपींस में एमबीबीएस (MBBS in Philippines) के लिए स्टूडेंट को वहां के नेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट (NMAT) में शामिल करना होगा। यह वहां के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए होने वाला नेशनल लेवल का टेस्ट होता है। एनएमएटी स्कोर के जरिए आवेदन करना होगा।

फिलीपींस क्यों चुनते हैं स्टूडेंट Why do students choose the Philippines? यहां मेडिकल स्टडी की फीस दूसरे देशों के मुकाबले कम है और ज्यादा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये ऐसा देश है जहां से किसी भी देश के स्टूडेंट्स को आने में दिक्कत नहीं होती। वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अप्रूव की गईं यूनिवर्सिटीज हैं। इनकी मान्यता दुनियाभर में है। भाषा को लेकर कोई व्यवधान नहीं होता। यहां के लोग ज्यादातर अंग्रेजी बोलते हैं। यहां एमबीबीएस करने वाले भारत में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी These documents are necessary फिलीपींस एडमिशन के लिए 10वीं और 12वीं की मार्कशीट दिखानी होगी।

एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए आवेदन कर रहे हैं तो नीट स्कोर दिखना होगा।

संस्थान में स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा।

स्टूडेंट्स को मेडिकल चेकअप सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा।

स्टूडेंट्स का किसी भी तरह का क्राइम रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।

पासपोर्ट साइज की फोटो कके साथ कोड ऑफ़ कंडक्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। क्या है योग्यता? What is the eligibility? फिलीपींस से एमबीबीएस करने के लिए योग्यता भी निर्धारित की गई है। इसके लिए साइंस स्ट्रीम में 12वीं पास होना अनिवार्य है। कैंडिडेट के फिजिक्स हुए कैमस्ट्री में 50 % मार्क्स होने चाहिए।

कैसे मिलेगा एडमिशन? How to get admission? फिलीपींस में एडमिशन के लिए वहां के नेशनल एडमिशन टेस्ट (NMAT) में शामिल होना होगा। यह नेशनल लेवल का टेस्ट होता है। NMAT स्कोर के आधार पर आवेदन करना होगा।