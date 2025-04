BTSC Bharti 2025: फर्मासिस्ट के 2473 और डेंटिस्ट के 808 पदों पर भर्ती की अंतिम तारीख में हुआ बदलाव, अब इस डेट तक कर सकते हैं आवेदन

पटना•Apr 15, 2025 / 01:26 pm• Shambhavi Shivani

BTSC Bharti 2025 For Pharmacist And Dentist Last Date: बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत डेंटिस्ट, ड्रेसर, फार्मासिस्ट और जनरल मेडिकल ऑफिसर के अलग-अलग पदों पर चार भर्तियां निकाली थी। आयोग ने इनमें से फर्मासिस्ट और डेंटिस्ट के पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। यहां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फर्मासिस्ट के 2473 पदों पर और डेंटिस्ट के 808 पदों पर भर्ती निकाली है।