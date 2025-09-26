बाबू शोभाराम कला कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन



रोजगार मेला पूरी तरह से नि:शुल्क रहा, जिससे बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं इसमें शामिल हुए। इस अवसर पर करीब 12 प्रतिष्ठित कंपनियों ने हिस्सा लिया और योग्य अभ्यर्थियों का चयन कर भर्तियां कीं। आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर प्रदान करना और उन्हें उद्योग जगत से जोड़ना रहा। कार्यक्रम में विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला।