कजाकिस्तान में सड़क हादसे में बहरोड़ के MBBS छात्र की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम, इकलौता बेटा था राहुल

परिवार वालों ने बताया कि राहुल अपने 4 दोस्तों के साथ 6 जनवरी 2026 को कजाकिस्तान के अल्माटी शहर में घूमने गया था। इसी दौरान अल्माटी शहर के पास एक गांव में उनकी कार का भीषण एक्सीडेंट हो गया। हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि राहुल और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। राहुल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया और (ICU) आईसीयू में रखा गया, लेकिन 9 जनवरी को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।