10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

अलवर

कजाकिस्तान में सड़क हादसे में बहरोड़ के MBBS छात्र की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम, इकलौता बेटा था राहुल

कजाकिस्तान में सड़क हादसे में बहरोड़ के नांगल खोड़िया गांव के MBBS छात्र राहुल यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस हादसे ने पूरे परिवार की खुशियों को गहरे सदमे में बदल दिया। राहुल के शव को शनिवार तक भारत लाया जाएगा।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Ankit Sai

Jan 10, 2026

Rahul Yadav

Rahul Yadav फोटो-पत्रिका

अलवर: राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ इलाके के नांगल खोड़िया गांव का राहुल यादव (25) कजाकिस्तान में MBBS की पढ़ाई कर रहा था। वह साउथ कजाकिस्तान मेडिकल अकादमी (South Kazakhstan Medical Academy) का छात्र था। सिर्फ 6 महीने बाद, यानी जून 2026 में उसकी MBBS डिग्री पूरी होने वाली थी।

इलाज के दौरान हुई मौत

परिवार वालों ने बताया कि राहुल अपने 4 दोस्तों के साथ 6 जनवरी 2026 को कजाकिस्तान के अल्माटी शहर में घूमने गया था। इसी दौरान अल्माटी शहर के पास एक गांव में उनकी कार का भीषण एक्सीडेंट हो गया। हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि राहुल और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। राहुल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया और (ICU) आईसीयू में रखा गया, लेकिन 9 जनवरी को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

इकलौता बेटा था

राहुल अपने परिवार का इकलौता बेटा था। उसकी एक बड़ी बहन है, जो शादीशुदा है। उसके पिता दीपचंद गुरुग्राम में टैक्सी चलाते हैं और परिवार बहुत मुश्किल से बेटे की पढ़ाई का खर्च उठा रहा था। परिवार को पहले सिर्फ इतना बताया गया था कि राहुल का एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन मौत की पूरी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है।

ग्रामीण लोगों ने बताया की राहुल का शव शनिवार शाम तक गांव पहुंच जाएगा और यहीं गांव में ही राहुल का अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिवार ने राहुल को एक बड़ा डॉक्टर बनने के सपने देखे थे। लेकिन किस्मत ने सब कुछ छीन लिया। इस भीषण हादसे ने पूरे परिवार की खुशियों को गहरे सदमे में बदल दिया है।

ये भी पढ़ें

Jodhpur: माहेश्वरी महाकुंभ का दूसरा दिन, अमित शाह बोले- समाज ने सदैव दिया, राष्ट्र निर्माण में निभाई अहम भूमिका
जोधपुर
Maheshwari Global Convention, Maheshwari Global Convention in Jodhpur, Maheshwari Global Convention News, Amit Shah, Amit Shah in Jodhpur, CM Bhajanlal Sharma, CM Bhajanlal Sharma in Jodhpur, Jodhpur News, Maheshwari Mahakumbh, Maheshwari Mahakumbh in Jodhpur, Jodhpur News, माहेश्वरी ग्लोबल कन्वेंशन, माहेश्वरी ग्लोबल कन्वेंशन इन जोधपुर, माहेश्वरी ग्लोबल कन्वेंशन न्यूज, अमित शाह, अमित शाह इन जोधपुर, सीएम भजनलाल शर्मा, सीएम भजनलाल शर्मा इन जोधपुर, जोधपुर न्यूज, माहेश्वरी महाकुंभ, माहेश्वरी महाकुंभ इन जोधपुर, जोधपुर न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Jan 2026 05:18 pm

Published on:

10 Jan 2026 05:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / कजाकिस्तान में सड़क हादसे में बहरोड़ के MBBS छात्र की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम, इकलौता बेटा था राहुल

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पार्किंग एरिया में ढाई साल के मासूम को कार ने रौंदा, मौत

अलवर

कजाकिस्तान में हुए सड़क हादसे में बहरोड़ का छात्र गंभीर घायल, परिजनों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार

अलवर

कांग्रेस का हमला: सरकार ने मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाया, गरीबों का मजाक उड़ाया

अलवर

जिला परिषद बैठक में अनोखा विरोध, भैंस लेकर पहुंचे पार्षद

अलवर

स्कूल बस-पिकअप की भीषण टक्कर, पिकअप चालक गंभीर घायल

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.