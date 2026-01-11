11 जनवरी 2026,

रविवार

अलवर

Alwar News: विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए जिलेभर में सहायता शिविर, 15 जनवरी से होगा आयोजन

केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनशिविरों का आयोजन किया जाएगा। ये शिविर ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 28 जनवरी तक तथा नगरीय निकाय क्षेत्रों में 15 से 30 जनवरी तक आयोजित होंगे।

अलवर

image

Rajendra Banjara

Jan 11, 2026

representative picture (patrika)

केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनशिविरों का आयोजन किया जाएगा। ये शिविर ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 28 जनवरी तक तथा नगरीय निकाय क्षेत्रों में 15 से 30 जनवरी तक आयोजित होंगे। सभी शिविर सुबह 10 बजे से आयोजित किए जाएंगे।

जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 15 जनवरी को पंचायत समिति सभागार उमरैण, 16 को पंचायत समिति सभागार मालाखेड़ा, 19 को पंचायत समिति सभागार राजगढ़, 20 को पंचायत समिति सभागार रैणी, 21 को पंचायत समिति सभागार कठूमर, 22 को पंचायत समिति सभागार रामगढ़, 23 को पंचायत समिति सभागार थानागाजी, 27 को पंचायत समिति सभागार लक्ष्मणगढ़ व 28 को पंचायत समिति सभागार गोविन्दगढ़ सहायता शिविर लगेंगे।

इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में 15 को नगर निगम अलवर, 19 को नगर पालिका मालाखेड़ा, 20 को नगर पालिका राजगढ़, 21 को नगर पालिका कठूमर, 22 को नगर पालिका खेरली व नगर पालिका थानागाजी, 23 को नगर पालिका रामगढ़ व बड़ौदामेव, 27 को नगर पालिका लक्ष्मणगढ़ व मुबारिकपुर, 28 को नगर पालिका बहादुरपुर व 30 जनवरी को नगर पालिका नौगावां व नगर पालिका गोविन्दगढ़ में शिविर लगेंगे।

इन शिविरों में पात्र लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही आवेदन, पंजीयन एवं लाभान्वयन की प्रक्रिया पूर्ण करवाई जाएगी। प्रशासन ने संबंधित समुदाय के लोगों से अधिक से अधिक संख्या में शिविरों में पहुंचकर लाभ लेने की अपील की है।

Published on:

11 Jan 2026 11:34 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar News: विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए जिलेभर में सहायता शिविर, 15 जनवरी से होगा आयोजन

