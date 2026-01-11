Alwar News: विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए जिलेभर में सहायता शिविर, 15 जनवरी से होगा आयोजन

जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 15 जनवरी को पंचायत समिति सभागार उमरैण, 16 को पंचायत समिति सभागार मालाखेड़ा, 19 को पंचायत समिति सभागार राजगढ़, 20 को पंचायत समिति सभागार रैणी, 21 को पंचायत समिति सभागार कठूमर, 22 को पंचायत समिति सभागार रामगढ़, 23 को पंचायत समिति सभागार थानागाजी, 27 को पंचायत समिति सभागार लक्ष्मणगढ़ व 28 को पंचायत समिति सभागार गोविन्दगढ़ सहायता शिविर लगेंगे।