स्वस्थ खान-पान के लिए निकाली वॉकथॉन रैली, मिलेट मेले में मोटे अनाज के बताए फायदे 

रैली के बाद अस्पताल परिसर में मिलेट मेले का आयोजन किया गया। मेले में मोटे अनाज के पोषण महत्व और स्वच्छ व संतुलित खानपान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। साथ ही प्रतिभागियों को मिलेट से बने स्वादिष्ट व्यंजन चखाए गए और उन्हें बनाने की विधि की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को पौष्टिक आहार अपनाने के लिए प्रेरित करना रहा।