अलवर में इंद्रेश उपाध्याय की भागवत कथा कल से होगी शुरू 

कथा के सफल आयोजन के लिए विजय नगर मैदान में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। समिति के सदस्यों ने रविवार को लोक आस्था के प्रमुख केंद्र भर्तृहरि धाम पहुंचकर बाबा को कथा का विधिवत निमंत्रण दिया। इससे पूर्व शहर के अन्य प्रमुख मंदिरों में भी प्रभु को आमंत्रित किया गया है। कार्यकर्ताओं की टोली दिन-रात पांडाल को सजाने और श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं में जुटी हुई है।