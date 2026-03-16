Alwar News: पति काम पर गया तो पड़ोसी ने घर में घुसकर किया महिला से बलात्कार

अलवर शहर के एक थाना क्षेत्र में 29 वर्षीय महिला ने अपने पड़ोसी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। महिला की ओर से दी गई रिपोर्ट में बताया गया कि 12 मार्च को उसका पति काम पर गया हुआ था और वह घर पर अकेली थी। इसी दौरान पड़ोसी जबरन उसके घर में घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म किया।