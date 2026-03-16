Bhiwadi firecracker factory Blast: 9 मजदूरों की मौत के बाद 3 FIR और 3 गिरफ्तारी, लेकिन जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई कब?

1. जिस भूखंड पर अवैध पटाखा फैक्टरी चल रही थी, उस भूखंड को गारमेंट फैक्टरी के लिए आवंटित करने के बाद आंखें बंद करने वाले रीको के अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी।

2. बड़े हादसे को जांच, मुआवजे के दायरे में समेट दिया।

3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में शामिल भिवाड़ी में आतिशबाजी पर पाबंदी के लिए सख्त नियम बनाने चाहिए थे। प्रदूषण विभाग के अफसरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी।

4. घटना के लिए जिम्मेदार का पता करने के बाद तत्काल एक्शन लेना चाहिए था।