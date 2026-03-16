सैनी समाज का जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह, 150 प्रतिभाओं को किया सम्मानित

समारोह के दौरान पद दंगल का भी आयोजन किया गया, जिसमें रामोवतार सैनी गुड़ाचंद्रजी और भीखाराम मीणा डैडान एंड पार्टी के कलाकारों ने पद गायन के माध्यम से धार्मिक और पौराणिक कथाओं के साथ बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने तथा नशा मुक्ति का संदेश दिया। कार्यक्रम का संचालन फूलचंद सैनी ने किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में मुरारी लाल सैनी, राजेंद्र तिवाड़ी, मुकेश मंडावरी आदि मौजूद रहे। समारोह की अध्यक्षता सरपंच मालती देवी सैनी ने की।