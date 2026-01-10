अलवर जिले में गैस पाइप लाइन लीक, मचा हड़कंप, इलाका खाली कराया; बड़ा हादसा टला

स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना तकनीकी मैपिंग और विभागीय समन्वय के खुदाई कार्य बार-बार जोखिम पैदा कर रहे हैं। उन्होंने भविष्य में किसी भी खुदाई से पहले बेहतर तालमेल और सतर्कता सुनिश्चित करने की मांग की है। प्रशासन ने बताया कि मरम्मत कार्य पूरा होते ही गैस आपूर्ति जल्द बहाल कर दी जाएगी और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सतर्कता जारी रखी जाएगी।