अलवर जिले में गैस पाइप लाइन लीक, मचा हड़कंप, इलाका खाली कराया; बड़ा हादसा टला

फोटो पत्रिका
अलवर। टपूकड़ा कस्बे के व्यस्त गांधी चौक पर शनिवार दोपहर करीब 1 बजे एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। बिजली विभाग की टीम ने स्ट्रीट लाइट का नया पोल लगाने के लिए खोदे गए गड्ढे के दौरान हरियाणा सिटी गैस की अंडरग्राउंड पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे तेज गैस रिसाव शुरू हो गया।
गैस लीक होते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आसपास के दुकानदार, राहगीर और स्थानीय निवासी दहशत में आ गए। तेज गंध और संभावित विस्फोट की आशंका के चलते पुलिस, फायर ब्रिगेड और हरियाणा गैस कंपनी की इमरजेंसी टीम तुरंत मौके पर पहुंची। सुरक्षा के मद्देनजर गांधी चौक और आसपास के क्षेत्र को खाली कराया गया और ट्रैफिक को कुछ समय के लिए पूरी तरह रोका गया।
हरियाणा गैस की तकनीकी टीम ने लीकेज को नियंत्रित किया और मरम्मत कार्य शुरू कर दिया। प्रशासन ने पूरे घटनाक्रम पर निगरानी रखी। अधिकारियों के अनुसार, इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि या बड़ी संपत्ति को नुकसान नहीं हुआ।
स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना तकनीकी मैपिंग और विभागीय समन्वय के खुदाई कार्य बार-बार जोखिम पैदा कर रहे हैं। उन्होंने भविष्य में किसी भी खुदाई से पहले बेहतर तालमेल और सतर्कता सुनिश्चित करने की मांग की है। प्रशासन ने बताया कि मरम्मत कार्य पूरा होते ही गैस आपूर्ति जल्द बहाल कर दी जाएगी और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सतर्कता जारी रखी जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग