11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

अलवर

मनरेगा के स्वरूप में बदलाव के विरोध में कांग्रेस का उपवास व विरोध 

केंद्र सरकार की ओर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के नाम और उसके मूल स्वरूप में परिवर्तन के प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस ने आंदोलन का ऐलान किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Jan 11, 2026

केंद्र सरकार की ओर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के नाम और उसके मूल स्वरूप में परिवर्तन के प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस ने आंदोलन का ऐलान किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा रविवार को नगर निगम कार्यालय के बाहर उपवास एवं प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष प्रकाश गंगावत ने बताया कि यह कार्यक्रम ‘मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान’ के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मनरेगा ग्रामीण गरीब, मजदूर और किसानों के लिए आजीविका की मजबूत गारंटी है, और इसके मूल स्वरूप से छेड़छाड़ गरीबों के अधिकारों पर सीधा हमला है।

उपवास कार्यक्रम में जिले के विधायक, एआईसीसी एवं पीसीसी के सदस्य, वरिष्ठ कांग्रेस नेता तथा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार के निर्णय का विरोध दर्ज कराया जाएगा और मनरेगा को कमजोर किए जाने के प्रयासों के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी।


इसके साथ ही कांग्रेस द्वारा 12 से 29 जनवरी तक पंचायत स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर आमजन को मनरेगा अधिनियम में प्रस्तावित बदलावों तथा उससे होने वाले संभावित नुकसान की जानकारी देंगे। कांग्रेस का उद्देश्य जनता को जागरूक कर इस जनकल्याणकारी योजना की रक्षा करना बताया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Jan 2026 12:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / मनरेगा के स्वरूप में बदलाव के विरोध में कांग्रेस का उपवास व विरोध 

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सरिस्का में टाइगर ‘युवराज’ की काला कुआं वॉटर पॉइंट पर लंबी साइटिंग से पर्यटक रोमांचित

अलवर

Alwar News: विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए जिलेभर में सहायता शिविर, 15 जनवरी से होगा आयोजन

अलवर

अलवर जिले में गैस पाइप लाइन लीक, मचा हड़कंप, इलाका खाली कराया; बड़ा हादसा टला

अलवर

कजाकिस्तान में सड़क हादसे में बहरोड़ के MBBS छात्र की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम, इकलौता बेटा था राहुल

Rahul Yadav
अलवर

पार्किंग एरिया में ढाई साल के मासूम को कार ने रौंदा, मौत

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.