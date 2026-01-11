मनरेगा के स्वरूप में बदलाव के विरोध में कांग्रेस का उपवास व विरोध 

केंद्र सरकार की ओर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के नाम और उसके मूल स्वरूप में परिवर्तन के प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस ने आंदोलन का ऐलान किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा रविवार को नगर निगम कार्यालय के बाहर उपवास एवं प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।