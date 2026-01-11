सरिस्का में टाइगर ‘युवराज’ की काला कुआं वॉटर पॉइंट पर लंबी साइटिंग से पर्यटक रोमांचित

सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में रविवार सुबह की सफारी पर्यटकों के लिए खास रही। सदर रेंज के प्रसिद्ध काला कुआं वॉटर पॉइंट पर टाइगर ST-21 उर्फ ‘युवराज’ ने अपने शाही अंदाज से पर्यटकों का दिल जीत लिया। झाड़ियों से निकलकर पानी पीने पहुंचे बाघ को देखते ही जिप्सियों में सवार पर्यटकों के चेहरों पर उत्साह और रोमांच साफ नजर आया।