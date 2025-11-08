Patrika LogoSwitch to English

अलवर

Rajasthan: चिकित्सा विभाग में 15 हजार पदों पर भर्ती, टीचर्स के 7759 पदों के लिए आवेदन शुरू

Application started for 7759 posts of teachers राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अध्यापक भर्ती लेवल-1 और लेवल-2 भर्ती की 7759 पदों पर भर्ती की जाएगी।

अलवर

image

Rajendra Banjara

Nov 08, 2025

representative picture (patrika)

Application started for 7759 posts of teachers राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अध्यापक भर्ती लेवल-1 और लेवल-2 भर्ती की 7759 पदों पर भर्ती की जाएगी। बोर्ड की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार इसमें लेवल वन में 5636 और लेवल-2 में 2123 पद शामिल किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन शुक्रवार से शुरू हो गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 6 दिसंबर है।

इसके बाद 17 से 21 जनवरी तक भर्ती परीक्षा होगी। लेवल-1 में सामान्य शिक्षा के 5000 पद और संस्कृत शिक्षा के 636 पद हैं। अध्यापक भर्ती लेवल-1 में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं कर 30 प्रतिशत ही दिया गया है, इससे अभ्यर्थियों में असंतोष है। महिला अभ्यर्थियों ने पचास प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू करने की मांग की है।

चिकित्सा विभाग में होगी 15 हजार पदों पर भर्ती

शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए एक अच्छी खबर है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 15 हजार से अधिक पदों पर जल्द नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इन पदों में रिहैबिलिटेशन वर्कर, सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर, फार्मा असिस्टेंट सहित विभिन्न श्रेणियां शामिल हैं।

Updated on:

08 Nov 2025 12:30 pm

Published on:

08 Nov 2025 12:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Rajasthan: चिकित्सा विभाग में 15 हजार पदों पर भर्ती, टीचर्स के 7759 पदों के लिए आवेदन शुरू

