Rajasthan: चिकित्सा विभाग में 15 हजार पदों पर भर्ती, टीचर्स के 7759 पदों के लिए आवेदन शुरू

Application started for 7759 posts of teachers राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अध्यापक भर्ती लेवल-1 और लेवल-2 भर्ती की 7759 पदों पर भर्ती की जाएगी। बोर्ड की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार इसमें लेवल वन में 5636 और लेवल-2 में 2123 पद शामिल किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन शुक्रवार से शुरू हो गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 6 दिसंबर है।



इसके बाद 17 से 21 जनवरी तक भर्ती परीक्षा होगी। लेवल-1 में सामान्य शिक्षा के 5000 पद और संस्कृत शिक्षा के 636 पद हैं। अध्यापक भर्ती लेवल-1 में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं कर 30 प्रतिशत ही दिया गया है, इससे अभ्यर्थियों में असंतोष है। महिला अभ्यर्थियों ने पचास प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू करने की मांग की है।