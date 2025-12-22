बाल संस्कार केन्द्रों के वार्षिक उत्सव में बच्चों ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां

कार्यक्रम में सेवा भारती को आर्थिक सहयोग करने वाले भामाशाह सीए श्रीकृष्ण गुप्ता, डॉ अरूणा शर्मा व्याख्याता, विष्णु स्वामी, शिक्षा अधिकारी मधुबाला शर्मा, रेणु मिश्रा, पवन, अमन गुप्ता, घनश्याम फाउंडेशन , हरि प्रसाद कोशिक, पवन शर्मा , तनुज जसूजा सहित 32 भामाशाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में सेवा भारती की ओर से कच्ची बस्तियों में किए जा रहे सेवा कार्य ,स्वावलंबन कार्य ,शिक्षा व स्वास्थ्य तथा सामाजिक समरसता के कार्यक्रमों की एक लघु फिल्म( वृतचित्र) जुगल गांधी व दिनेश शर्मा निर्देशित दिखलाई गई। राजन मल्होत्रा द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। मंच संचालन सुरेश तनेजा ने किया। कार्यक्रम संयोजक डॉ घनश्याम सैनी रहे।