बाल संस्कार केन्द्रों के वार्षिक उत्सव में बच्चों ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां

अलवर. सेवा भारती समिति की ओर से संचालित अलवर नगर के बाल संस्कार केन्दों के छात्रों का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम उडान रविवार को जैन आदिनाथ बीएड कॉलेज रंगमंच पर सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम स्वामी सुदर्शनाचार्य क सानिध्य में हुआ । मुख्य वक्ता व अतिथि प्रांत प्रचारक बाबूलाल शर्मा थे। अन्य अतिथियों में सेवा प्रमुख सूर्यप्रकाश, विभाग संघचालक डा. केके गुप्ता , विभाग प्रचारक अक्षय कुमार सहित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी तथा जैन शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष अशोक अगोनिज व मनोज शर्मा एसीपी थे।इस अवसर पर बाल संस्कार केन्दो के बच्चों के की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम व लघु नाटिकाएं प्रस्तुत कि गई।
कार्यक्रम में सेवा भारती को आर्थिक सहयोग करने वाले भामाशाह सीए श्रीकृष्ण गुप्ता, डॉ अरूणा शर्मा व्याख्याता, विष्णु स्वामी, शिक्षा अधिकारी मधुबाला शर्मा, रेणु मिश्रा, पवन, अमन गुप्ता, घनश्याम फाउंडेशन , हरि प्रसाद कोशिक, पवन शर्मा , तनुज जसूजा सहित 32 भामाशाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में सेवा भारती की ओर से कच्ची बस्तियों में किए जा रहे सेवा कार्य ,स्वावलंबन कार्य ,शिक्षा व स्वास्थ्य तथा सामाजिक समरसता के कार्यक्रमों की एक लघु फिल्म( वृतचित्र) जुगल गांधी व दिनेश शर्मा निर्देशित दिखलाई गई। राजन मल्होत्रा द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। मंच संचालन सुरेश तनेजा ने किया। कार्यक्रम संयोजक डॉ घनश्याम सैनी रहे।
