22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

बाल संस्कार केन्द्रों के वार्षिक उत्सव में बच्चों ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां

अलवर. सेवा भारती समिति की ओर से संचालित अलवर नगर के बाल संस्कार केन्दों के छात्रों का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम उडान रविवार को जैन आदिनाथ बीएड कॉलेज रंगमंच पर सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम स्वामी सुदर्शनाचार्य क सानिध्य में हुआ । मुख्य वक्ता व अतिथि प्रांत प्रचारक बाबूलाल शर्मा थे। अन्य अतिथियों में सेवा प्रमुख सूर्यप्रकाश, विभाग [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Jyoti Sharma

Dec 22, 2025

अलवर. सेवा भारती समिति की ओर से संचालित अलवर नगर के बाल संस्कार केन्दों के छात्रों का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम उडान रविवार को जैन आदिनाथ बीएड कॉलेज रंगमंच पर सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम स्वामी सुदर्शनाचार्य क सानिध्य में हुआ । मुख्य वक्ता व अतिथि प्रांत प्रचारक बाबूलाल शर्मा थे। अन्य अतिथियों में सेवा प्रमुख सूर्यप्रकाश, विभाग संघचालक डा. केके गुप्ता , विभाग प्रचारक अक्षय कुमार सहित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी तथा जैन शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष अशोक अगोनिज व मनोज शर्मा एसीपी थे।इस अवसर पर बाल संस्कार केन्दो के बच्चों के की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम व लघु नाटिकाएं प्रस्तुत कि गई।

कार्यक्रम में सेवा भारती को आर्थिक सहयोग करने वाले भामाशाह सीए श्रीकृष्ण गुप्ता, डॉ अरूणा शर्मा व्याख्याता, विष्णु स्वामी, शिक्षा अधिकारी मधुबाला शर्मा, रेणु मिश्रा, पवन, अमन गुप्ता, घनश्याम फाउंडेशन , हरि प्रसाद कोशिक, पवन शर्मा , तनुज जसूजा सहित 32 भामाशाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में सेवा भारती की ओर से कच्ची बस्तियों में किए जा रहे सेवा कार्य ,स्वावलंबन कार्य ,शिक्षा व स्वास्थ्य तथा सामाजिक समरसता के कार्यक्रमों की एक लघु फिल्म( वृतचित्र) जुगल गांधी व दिनेश शर्मा निर्देशित दिखलाई गई। राजन मल्होत्रा द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। मंच संचालन सुरेश तनेजा ने किया। कार्यक्रम संयोजक डॉ घनश्याम सैनी रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

22 Dec 2025 12:19 pm

Published on:

22 Dec 2025 12:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / बाल संस्कार केन्द्रों के वार्षिक उत्सव में बच्चों ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

डाक कर्मियों को तनाव मुक्ति के लिए डाक मनोरंजन क्लब प्रारंभ

अलवर

मोतीयों सी चमकी ओस की बूंदें, कोहरा छाया

अलवर

राजस्थान के इस शहर को नए साल पर बड़ा तोहफा; 50 ई-बसों के संचालन की तैयारी, हर 5-10 मिनट पर मिलेंगी बसें

alwar e bus
अलवर

राजस्थानी लोक गायक जुम्मे खां का हार्ट अटैक से निधन, लोक कला जगत में शोक

अलवर

अरावली को लेकर सीएम चुप, अपना मत स्पष्ट करें – जूली

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.