केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर राजगढ़ में आंदोलन की चेतावनी

साथ ही मांगें नहीं माने जाने पर राजगढ़ के बाजार को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने की चेतावनी दी गई है।राजगढ़ आवाज मंच के सदस्य मुकेश जैमन ने बताया कि वर्ष 2021 में राजगढ़ उपखंड के लिए केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत किया गया था। इसके लिए गोविंदपुरा गांव की भूमि प्रस्तावित की गई थी, लेकिन समीप स्थित खनन पट्टे के लीजधारक की आपत्ति के कारण विद्यालय खोलने की प्रक्रिया रुक गई।