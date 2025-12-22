केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर राजगढ़ में आंदोलन की चेतावनी

एसडीएम को दिया ज्ञापन
राजगढ़ आवाज मंच के बैनर तले कस्बेवासियों ने केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ में ही खोले जाने की मांग को लेकर सोमवार को उपखंड अधिकारी सीमा मीना को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अलवर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रशासन पर सकारात्मक वार्ता नहीं करने का आरोप लगाते हुए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है।
साथ ही मांगें नहीं माने जाने पर राजगढ़ के बाजार को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने की चेतावनी दी गई है।राजगढ़ आवाज मंच के सदस्य मुकेश जैमन ने बताया कि वर्ष 2021 में राजगढ़ उपखंड के लिए केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत किया गया था। इसके लिए गोविंदपुरा गांव की भूमि प्रस्तावित की गई थी, लेकिन समीप स्थित खनन पट्टे के लीजधारक की आपत्ति के कारण विद्यालय खोलने की प्रक्रिया रुक गई।
इसके बाद प्रशासन ने गरैणी क्षेत्र के ग्राम दलालपुरा में भूमि प्रस्तावित कर आवंटन की कार्रवाई शुरू कर दी, जिससे राजगढ़ उपखंड की जनता में भारी निराशा है।उन्होंने कहा कि आमजन की भावना है कि केंद्रीय विद्यालय हर हाल में उपखंड मुख्यालय राजगढ़ में ही खोला जाए। इस संबंध में पूर्व में भी कई बार ज्ञापन दिए गए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
मंच ने कृषि उपज मंडी राजगढ़ की अनुपयोगी पड़ी भूमि को केंद्रीय विद्यालय के लिए आवंटित करने की मांग की है।ज्ञापन में दलालपुरा में किए गए भूमि आवंटन को 24 घंटे में निरस्त करने की मांग की गई है। मांगें पूरी नहीं होने पर बुधवार से राजगढ़ के संपूर्ण बाजार को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर जन आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी गई है।
