किशनगढ़ बास–तिजारा हाईवे पर कार में मिली अज्ञात लाश, क्षेत्र में फैली सनसनी

इस कार में मिली है डेड बॉडी
किशनगढ़ बास–तिजारा हाईवे मार्ग पर सब्जी मंडी के बाहर सोमवार को एक कार के भीतर अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे कई दिनों से खड़ी कार से दुर्गंध आने पर पुलिस को सूचना दी।
मौके पर पहुंची पुलिस ने कार की जांच की तो अंदर एक शव मिला, जो कई दिन पुराना बताया जा रहा है।बताया जा रहा है कि कार हाईवे के किनारे साइड में खड़ी थी और यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि वाहन कब से वहां खड़ा था। मृतक की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है।
कार हरियाणा नंबर की बताई जा रही है, जिससे पुलिस आसपास के जिलों में भी जानकारी जुटा रही है।सूचना मिलने पर थाना अधिकारी बनवारी लाल पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध माना जा रहा है।
