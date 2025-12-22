Alwar Crime: नकली सोने पर 19 खातों से लिया लोन, 98 लाख रुपए की हेराफेरी, मैनेजर समेत 3 लोग गिरफ्तार

यह जानकारी कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज है। कंपनी प्रबंधन को आरोपी अभिषेक गुप्ता और योगिता जांगिड़ ने बताया था कि देवप्रताप सिंह ने उन्हें लालच देकर फंसाया। देवप्रताप के कोटक महिंद्रा बैंक खाते तथा अन्य खातों में भारी मात्रा में ग्राहकों और परिचितों के नाम से धनराशि का लेन-देन किया गया। अभिषेक गुप्ता ने 35 लाख, सुरेन्द्र गोयल ने 20 लाख 88 हजार 362, योगिता जांगिड़ ने 4 लाख 96 हजार 999 और देवप्रताप सिंह ने 9 लाख 90 हजार रुपए कंपनी को लौटाए हैं। करीब 38 लाख रुपए अब भी बकाया हैं।