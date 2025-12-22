मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में कांग्रेस का सांकेतिक धरना

उन्होंने योजना के बजट में कटौती पर भी चिंता जताई।धरना समाप्ति के बाद कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन के माध्यम से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मनरेगा का नाम यथावत रखने, मजदूरी दरों में बढ़ोतरी, समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और कार्यदिवसों की संख्या बढ़ाने की मांग की गई। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।