पेट्रोल पंप से ट्रेलर चोरी, GPS की आखिरी लोकेशन हरियाणा में आई 



बताया जा रहा है कि जाकिर तीन दिन पहले ट्रेलर को पेट्रोल पंप पर खड़ा कर अपने गांव चला गया। दो दिन गांव में रुकने के बाद जब तीसरे दिन वापस आया तो ट्रेलर चोरी हो चुका था। ट्रेलर में जीपीएस सिस्टम भी लगा हुआ था। जीपीएस ट्रैकिंग के जरिए आखिरी लोकेशन हरियाणा के भादस गांव में मिली, जिसके बाद सिग्नल बंद हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और हरियाणा पुलिस से भी संपर्क करने की तैयारी में है। मामले की जांच जारी है।