अलवर के युवक की साउथ अफ्रीका में मौत, परिजनों ने शव भारत लाने की लगाई गुहार

गंगाराम अपने पीछे पत्नी सरोज देवी, पुत्र दीपक और दो पुत्रियां मोनिका व काजल को छोड़ गए हैं। परिजनों के अनुसार वे 15 अगस्त 2025 को रोजगार के लिए साउथ अफ्रीका गए थे और प्रतिदिन परिवार से बात करते थे। पिछले तीन दिनों से संपर्क नहीं हो पाया था। 11 फरवरी को बड़े भाई को फोन कर बताया गया कि बुखार के बाद इंजेक्शन लगाया गया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और निधन हो गया।