अलवर के युवक की साउथ अफ्रीका में मौत, परिजनों ने शव भारत लाने की लगाई गुहार

परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है (फोटो - पत्रिका)
अलवर जिले के राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के धमरेड गांव निवासी गंगाराम योगी की साउथ अफ्रीका के लुसाका सिटी में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। गंगाराम वहां एक मार्बल माइंस में होल मेजर के पद पर कार्यरत थे। 11 फरवरी को इलाज के दौरान उनकी मौत की सूचना पर परिवार में कोहराम मच गया।
गंगाराम अपने पीछे पत्नी सरोज देवी, पुत्र दीपक और दो पुत्रियां मोनिका व काजल को छोड़ गए हैं। परिजनों के अनुसार वे 15 अगस्त 2025 को रोजगार के लिए साउथ अफ्रीका गए थे और प्रतिदिन परिवार से बात करते थे। पिछले तीन दिनों से संपर्क नहीं हो पाया था। 11 फरवरी को बड़े भाई को फोन कर बताया गया कि बुखार के बाद इंजेक्शन लगाया गया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और निधन हो गया।
परिजनों ने केंद्र सरकार से शव को शीघ्र भारत लाने की मांग की है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री व अलवर सांसद भूपेंद्र यादव से संपर्क किया गया है, जिन्होंने हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है। शुक्रवार को परिजनों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की।
