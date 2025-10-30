VDO Admit Card 2025 Link: वीडीओ भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, लागू किया गया नया ड्रेस कोड

परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, हेयरपिन, टोपी या हैट, स्कार्फ, स्टोल, शॉल, मफलर, टाई या ब्लेज़र पहनकर परीक्षा केंद्र में आने की अनुमति नहीं होगी। धातु की चेन वाले जूते भी पहनने व आभूषण पहनने की अनुमति नहीं होगी। विस्तृत जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर है। परीक्षा के लिए पूरे राजस्थान में 1570 परीक्षा केंद्र बनाए गए है। 830 पदों के लिए 5 लाख से अधिक आवेदन आए हैं।