VDO Admit Card 2025 Link: वीडीओ भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, लागू किया गया नया ड्रेस कोड

VDO Admit Card 2025 Link: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा दो नवम्बर को सुबह ग्यारह बजे से शुरू होगी। इस परीक्षा के माध्यम से वीडीओ के कुल 850 पदों पर भर्ती की जाएगी।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड बोर्ड ने परीक्षा के लिए नया ड्रेस कोड जारी किया है। परीक्षा में जींस पहनकर आने पर रोक रहेगी। बोर्ड ने साफ किया है कि यदि अपवाद स्वरूप कोई जींस पहनकर आ गया तो उसे परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन उसकी गहन जांच की जाएगी। उससे वचन पत्र भरवाया जाएगा।
नए ड्रेस कोड में परीक्षार्थियों को परीक्षा के दौरान कलाई घड़ी, चूड़ियां, अंगूठियां और कंगन पहनने की अनुमति नहीं होगी। पुरुष परीक्षार्थी पूरी या आधी बाजू की शर्ट, टी-शर्ट, कुर्ता पायजामा और पैंट पहन सकते हैं, वहीं महिला उम्मीदवार चुन्नी के साथ सलवार सूट, साड़ी, आधी या पूरी बाजू की शर्ट, आधी या पूरी बाजू का कुर्ता, ब्लाउज और बालों में एक साधारण रबर बैंड पहन सकती हैं।
परीक्षार्थियों को बिना किसी धातु के पतली कांच की चूड़ियां, साधारण कलावा (पवित्र धागा) और जनेऊ (पवित्र धागा) पहनने की अनुमति होगी। चप्पल, सैंडल, जूते और मोजे सभी को टखने तक पहनने के निर्देश जारी किया गया है।
परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, हेयरपिन, टोपी या हैट, स्कार्फ, स्टोल, शॉल, मफलर, टाई या ब्लेज़र पहनकर परीक्षा केंद्र में आने की अनुमति नहीं होगी। धातु की चेन वाले जूते भी पहनने व आभूषण पहनने की अनुमति नहीं होगी। विस्तृत जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर है। परीक्षा के लिए पूरे राजस्थान में 1570 परीक्षा केंद्र बनाए गए है। 830 पदों के लिए 5 लाख से अधिक आवेदन आए हैं।
अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
