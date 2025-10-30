Govt Job: चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 की आंसर-की जारी, दर्ज कराएं आपत्तियां, जल्द जारी होगा परिणाम

RSMSSB Grade IV Exam: जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 से संबंधित आंसर-की जारी कर दी है। इसके साथ ही बोर्ड ने अभ्यर्थियों से आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। यह भर्ती विभिन्न विभागों में कुल 53,749 पदों को भरने के लिए आयोजित की गई थी। इधर बोर्ड ने जानकारी दी है कि परिणाम भी जल्द जारी किया जाएगा। उम्मीद है कि नवम्बर माह के अंत में दिसम्बर माह के पहले सप्ताह में परिणाम जारी कर दिया जाएगा।